Экономика
23 Апреля 2018 07:06
Сегодня в Минске пройдет форум по зеленой экономике
Беларусь и Италия расширяют экономическое сотрудничество. Сегодня в Минске пройдет форум по зеленой экономике. В нем примут участие 50 итальянских и 140 белорусских компаний. Акцент на возобновляемые источники энергии, управление отходами, сельское хозяйство и умные города. Как ожидается, итогом форума станет заключение контрактов и протокола о взаимодействии между Ассоциацией итальянских предпринимателей в Беларуси и свободными экономическими зонами Гомеля и Бреста.
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