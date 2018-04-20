23 Апреля 2018 07:06

Беларусь и Италия расширяют экономическое сотрудничество. Сегодня в Минске пройдет форум по зеленой экономике. В нем примут участие 50 итальянских и 140 белорусских компаний. Акцент на возобновляемые источники энергии, управление отходами, сельское хозяйство и умные города. Как ожидается, итогом форума станет заключение контрактов и протокола о взаимодействии между Ассоциацией итальянских предпринимателей в Беларуси и свободными экономическими зонами Гомеля и Бреста.