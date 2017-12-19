Сегодня Палата представителей проголосовала за внебюджетный фонд соцзащиты

18 Декабря 2017 17:02

Из него будут платить пособия и пенсии. Пересчитывать их будут с учетом работы всей экономики. В планах и повышение средней зарплаты по стране, в первую очередь, в бюджетной сфере.

Финансово в будущем году поддержат и реальный сектор через госпрограммы. Например, на машиностроение направят 180 миллионов рублей.