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Сегодня Палата представителей проголосовала за внебюджетный фонд соцзащиты
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18 Декабря 2017 17:02

Сегодня Палата представителей проголосовала за внебюджетный фонд соцзащиты

Из него будут платить пособия и пенсии. Пересчитывать их будут с учетом работы всей экономики. В планах и повышение средней зарплаты по стране, в первую очередь, в бюджетной сфере.

Финансово в будущем году поддержат и реальный сектор через госпрограммы. Например, на машиностроение направят 180 миллионов рублей. 

  

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