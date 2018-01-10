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Сегодня Нацбанк продолжил либерализацию финансового рынка
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10 Января 2018 15:02

Сегодня Нацбанк продолжил либерализацию финансового рынка

Сняты ограничения на целевую покупку валюты юрлицами и ИП. Теперь предприятия и бизнесмены могут покупать валюту по необходимости. Не устанавливаются также сроки ее использования. При этом юрлицам и предпринимателям нужно указывать направление, для которого необходима покупка денежных средств. Однако это носит исключительно статистический характер. Как уверены в Нацбанке, снятие валютных ограничений даст большую свободу действий для бизнеса.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик: "Решение об отмене целевой покупки валюты для юрлиц и ИП вполне своевременно и достаточно логично. В ситуации, когда у нас существует рыночный курс образования в соответствии со спросом и предложением, в ситуации, когда мы наблюдаем равновесный курс на валютном рынке, любые административные ограничения, сдерживающие искусственно спрос на валюту, попросту не нужны".

Изменения позволят гармонизировать валютное законодательство в рамках Евразийского экономического союза и сформируют предпосылки для последующей отмены иных ограничений. К слову, сегодня стало известно, что Всемирный банк прогнозирует сохранение роста белорусской экономики в ближайшие три года.

  

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