Седьмая ежегодная конференция об IT-бизнесе прошла в Минске

5 Апреля 2018 09:04

IT-весна пришла в Беларусь - так организаторы определили тему конференции, посвященной Декрету "О развитии цифровой экономики".

Сегодня в Минске прошли панельные дискуссии по самым инновационным пунктам документа: приближение наших юридических норм к международному праву, привлечение инвестиций в страну и урегулирование технологии блокчейн и криптовалют... В форуме приняли участие известные IT-персоны и резиденты Парка высоких технологий. Компания "ЭймЭта", которую прошлым летом купил Google. Известная на весь мир платформа по управлению документами "Пандадок", созданная в Минске со штаб-квартирой в Сан-Франциско. По мнению спикера из России - интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева - Декрет № 8 позволяет проверить цифровое будущее на зуб.

Мероприятие собрало более полутысячи посетителей. Это уже седьмая ежегодная конференция об IT-бизнесе.