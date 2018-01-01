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С нового года в Беларуси заработал мораторий на введение новых сборов и повышение налоговых ставок
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1 Января 2018 15:14

С нового года в Беларуси заработал мораторий на введение новых сборов и повышение налоговых ставок

Он будет до 2020-го - это предусмотрено Декретом "О развитии предпринимательства", многие нормы которого стали действовать с 1 января. Изменение налоговых ставок возможно только в рамках индексации.

А она производится с учетом инфляции, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в новогоднем "Главном эфире". Поэтому не стоит опасаться, что налоги существенно вырастут. Величина налоговых ставок увеличится пропорционально росту цен.   

Уже в январе правительство сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса.

  

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