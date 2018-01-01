Экономика
1 Января 2018 15:14
С нового года в Беларуси заработал мораторий на введение новых сборов и повышение налоговых ставок
Он будет до 2020-го - это предусмотрено Декретом "О развитии предпринимательства", многие нормы которого стали действовать с 1 января. Изменение налоговых ставок возможно только в рамках индексации.
А она производится с учетом инфляции, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в новогоднем "Главном эфире". Поэтому не стоит опасаться, что налоги существенно вырастут. Величина налоговых ставок увеличится пропорционально росту цен.
Уже в январе правительство сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса.
Другие новости
01.01.2018 15:10 / Экономика Белорусская экономика в новом году покажет рост более чем в 3 %
01.01.2018 15:08 / Экономика Сегодня заработал новый Таможенный кодекс ЕАЭС
30.12.2017 15:03 / Экономика Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза
28.12.2017 21:22 / Экономика Экономика дня
28.12.2017 19:03 / Экономика Цены на продукты питания за минувший год выросли на 3%
28.12.2017 15:03 / Экономика В стране открыто два новых месторождения нефти
27.12.2017 21:21 / Экономика В Беларуси начали разрабатывать критерии оценки степени риска для проведения выборочных проверок
27.12.2017 21:18 / Экономика Экономика: итоги уходящего года в цифрах и фактах
27.12.2017 19:20 / Экономика Глава правительства встретился с председателем правления Евразийского банка развития
27.12.2017 15:14 / Экономика КГК: Снизить число проверок на предприятиях, при этом не утратив эффективность работы
26.12.2017 21:26 / Экономика Проект о ведущих белорусских компаниях. Беларуськалий
26.12.2017 21:16 / Экономика Экономика дня
25.12.2017 21:21 / Экономика Новые возможности Оршанского льнокомбината
24.12.2017 21:20 / Экономика В. Потупчик: Нам важно обеспечить энергетическую безопасность страны
24.12.2017 21:15 / Экономика Беларусь цифровая и реакции в мире на новый декрет Президента
24.12.2017 21:10 / Экономика М. Мясникович: Создан прообраз нового мирового финансового центра
23.12.2017 21:00 / Экономика Ведущие издания о Декрете "О развитии цифровой экономики", который подписал Глава государства
23.12.2017 12:18 / Экономика Белорусская торгово-промышленная палата отмечает 65-летний юбилей