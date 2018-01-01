С нового года в Беларуси заработал мораторий на введение новых сборов и повышение налоговых ставок

1 Января 2018 15:14

Он будет до 2020-го - это предусмотрено Декретом "О развитии предпринимательства", многие нормы которого стали действовать с 1 января. Изменение налоговых ставок возможно только в рамках индексации.

А она производится с учетом инфляции, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в новогоднем "Главном эфире". Поэтому не стоит опасаться, что налоги существенно вырастут. Величина налоговых ставок увеличится пропорционально росту цен.

Уже в январе правительство сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса.