Экономика
12 Апреля 2018 19:01
С губернатором Ярославской области встретился премьер-министр Беларуси
Сегодня же с губернатором встретился премьер-министр Беларуси. Стороны обсудили целый ряд векторов для сотрудничества, в том числе в сфере строительства, ЖКХ. Так, в ряде российских регионов уже возведены белорусские кварталы, они могут появиться и в Ярославской области. Андрей Кобяков отметил, что наша страна готова предложить и широкий спектр городской пассажирской техники, в том числе электробусы.
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