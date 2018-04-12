Главная>>Экономика>>С губернатором Ярославской области встретился премьер-министр Беларуси
Экономика
RSS
С губернатором Ярославской области встретился премьер-министр Беларуси
Скачать Поделиться

12 Апреля 2018 19:01

С губернатором Ярославской области встретился премьер-министр Беларуси

Сегодня же с губернатором встретился премьер-министр Беларуси. Стороны обсудили целый ряд векторов для сотрудничества, в том числе в сфере строительства, ЖКХ. Так, в ряде российских регионов уже возведены белорусские кварталы, они могут появиться и в Ярославской области. Андрей Кобяков отметил, что наша страна готова предложить и широкий спектр городской пассажирской техники, в том числе электробусы.

  

Другие новости

Экономика дня 10.04.2018 21:30 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =