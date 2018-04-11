11 Апреля 2018 15:21

Столицы Беларуси и Венгрии вышли на новый уровень торгово-экономических и культурных отношений. С 19 по 22 апреля пройдут Дни Минска в Будапеште. Свою продукцию представят пищевые предприятия, Минский городской технопарк, объекты туристической отрасли.

Ожидаются переговоры мэров двух городов - Андрея Шорца и Иштвана Тарлаша. Кроме того, планируется установить контакты с тридцатью венгерскими компаниями.

Александр Крепак, заместитель председателя Минского горисполкома: "Одновременно будет представлен павильон на весенней ярмарке Будапешта, которая собирает много участников со всего мира. Там будет представлена продукция предприятий Минска. Также будет представлен туристический потенциал Минска. Кроме того, мы планируем провести там большой бизнес-форум, где будут представлены предприятия Минска не только пищевой, но и коммунальной отрасли".

Минск и Будапешт расширяют сотрудничество и в транспортной сфере. Планируется, что венгерские специалисты посетят Белкоммунмаш, чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия.