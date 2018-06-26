Рынок строительства жилья будет расти

Об этом заявил сегодня журналистам глава Минстройархитектуры. На Президиуме Совмина рассматривали стратегию отрасли до 2030 года. Как отметил премьер Андрей Кобяков, нужны ее четкие и понятные ориентиры эффективности - рост производительности труда и снижение затрат, а также переход на цифровые технологии. За последние годы в Беларуси существенно нарастили производственные мощности как подрядных организаций, так и предприятий, которые производят стройматериалы, увеличили и кадровый потенциал.

Подстегнет строительный рынок, уверены чиновники, кредитование, а также новые документы по жилищным стройсбережениям и ипотеке. Что касается стоимости квадрата, то для нуждающихся его планируют удерживать на уровне среднемесячной зарплаты.