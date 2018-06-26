Рынок строительства жилья будет расти

26 Июня 2018

Об этом заявил сегодня журналистам глава Минстройархитектуры. На Президиуме Совмина рассматривали стратегию отрасли до 2030 года. Как отметил премьер Андрей Кобяков, нужны ее четкие и понятные ориентиры эффективности - рост производительности труда и снижение затрат, а также переход на цифровые технологии. За последние годы в Беларуси существенно нарастили производственные мощности как подрядных организаций, так и предприятий, которые производят стройматериалы, увеличили и кадровый потенциал.

Подстегнет строительный рынок, уверены чиновники, кредитование, а также новые документы по жилищным стройсбережениям и ипотеке. Что касается стоимости квадрата, то для нуждающихся его планируют удерживать на уровне среднемесячной зарплаты.

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