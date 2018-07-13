Руководство города Чунцин предложило построить в Минске центр распределения товаров

Строительство современного центра распределения товаров - еще один перспективный совместный проект, который руководство города Чунцин предложило во время переговоров с губернатором Минской области. Центральный регион может стать логистическим узлом для китайских товаров в Европу. Уже завтра в Минскую область прибудет первый железнодорожный состав из Чунцина - 41 контейнер с высокотехнологичными товарами и одеждой.

Тан Лянчжи, мэр г. Чунцин (Китай): "Это мой первый официальный визит в должности мэра, и я рад, что сразу посетил Минскую область. Чунцин является городом-побратимом. Мы рассматриваем центральный регион Беларуси как мощный центр развития высоких технологий, сельского хозяйства и туризма. Уверен, что китайским туристам здесь будет не менее интересно, чем бизнесменам".

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома: "Уже все предприятия Минской области имеют разрешения поставлять свою продукцию в Китай. В частности, получили соответствующие разрешения по говядине и по птице. Более широко представим нашу область в Шанхае в ноябре этого года, где покажем наш экономический потенциал".

Город Чунцин - один из автомобильных центров Китая. За год здесь выпускают почти 3 миллиона автомобилей. Однако даже при таких показателях местные предприятия нередко отдают предпочтение белорусской технике - Минская область поставляет сюда жодинские БелАЗы.