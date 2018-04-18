Рубрика "Слово и дело". МАРТ: надбавки в торговле

18 Апреля 2018 21:09

Мониторинг цен от поставщиков и на полках магазинов. Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей заключили соглашение, чтобы проследить, как формируется стоимость товара и обоснованно ли запросили за него производитель и продавец. Ведь главное - это возможности покупателя. А порой они просто не соответствуют расходам, которые бьют по карману. Проблема роста цен звучала на отчете правительства. Глава государства дал четкое поручение - разобраться - в чем причина — высокие затраты или желание заработать по-быстрому. Оценивать ситуацию будет регулятор. Как решаются задачи, поставленные на высшем уровне - в нашей новой рубрике – Слово и дело - прямо сейчас.

Рассказывает Светлана Лукьянюк: Цена, пожалуй, одно из самых часто употребляемых слов. Куда же без нее. Мы почти ежедневно ходим по магазинам. Да и видя ту или иную вещь, в первую очередь спрашиваем: а сколько это стоит? Не секрет, что часто нас эта самая стоимость не радует. Но главное, все же откуда получились цифры на ценнике. Объективно ли заложены все затраты.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ситуацию с ценами мониторит постоянно. Здесь открыта и горячая линия. Но решили пойти дальше.

На отчете правительства тема цен звучала красной нитью. В качестве примера приводились молочные продукты, которые в прошлом году по стоимости взлетели вдвое выше инфляции. Но при разборе полетов, как огласил Минстат, слабым звеном, стали именно переработчики. Правда, были отдельные случаи и высоких торговых надбавок. У некоторых порой и до 20 процентов. И это при заполненном молоком рынке.

Чтобы не ходить с ручкой и блокнотом по магазинам, а ситуацию с ценами профессионально увидеть на раскладке, МАРТ с Ассоциацией розничных сетей подготовил соглашение. Сегодня его подписали как раз на заседании Совета и Правления.

По этому документу каждый месяц регулятор будет получать сводную по цене на товар от поставщика и размер торговой надбавки.

К этому соглашению шли долго. И это понятно. Информация о накрутках торговли - коммерческая тайна. Но консенсус найти удалось.

Ассоциация розничных сетей будет сводить все данные по товарам от поставщиков. Иными словами, за сколько они продают свою продукцию магазинам.

Понятно, цены должен диктовать рынок. Но главным критерием остаются все же доходы людей, да и сколько стоит тот или иной товар на рынках соседей. При нынешней открытости Евразийского экономического союза, нужно учиться снижать издержки, конкурировать и по качеству, и по цене. Предлагать покупателям новый продукт.

Стоимость товара, с одной стороны, - это рентабельная работа предприятия, плюс многим нужно рассчитаться за инвестпроект по кредиту. Но главное, чтобы все издержки не покрывали только за счет кошелька покупателя. Такие подходы сегодня готов разделять и ритейл. Сами же производители сетуют: на полку магазина порой попасть ох как непросто. К тому же некоторые дают скидку торговле, а магазин накручивает надбавкой с лихвой, в итоге на ценнике сладкая цена не видна. Но здесь у сетей свои аргументы.

Глава МАРТ подтверждает, сегодня на рынке нет всплеска роста цен, называя ситуацию стабильной и в пределах уровня инфляции. В нее вписываются и монополисты, и те, где конкуренция велика.

Сегодня в стране 17 торговых сетей, и у них более половины розничного рынка. Бизнес ритейла в Беларуси развивается, в то же время есть и разумный баланс в присутствии магазинов шаговой доступности. Регулятор предлагает всем вместе разработать, а после и подписать Кодекс добросовестных практик. И сегодня решено создать рабочую группу при министерстве собственно для того, чтобы появился такой документ.