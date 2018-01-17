Испытано на селе. Тепличный комбинат

17 Января 2018 21:06

Продолжаем нашу рубрику "Испытано на селе". Сегодня побываем там, где всегда лето, где круглый год зреет клубника, распускаются цветы и собирают овощи, - в теплицах. "Берестье" - единственный тепличный комбинат в Беларуси, где выращивают овощи и зелень по необычной технологии, используя бессубстратный метод. Такой способ позволяет снизить себестоимость продукции в 6 раз. А в теплицах "ДорОрс" Минского района и зимой можно попробовать спелую клубнику. Виктория Потоня с подробностями.

Это единственный в стране участок, где даже зимой в закрытом грунте зреет клубника. Голландский сорт "эльсанта" наполняет ароматом теплицу. От холодной погоды ягоду защищает энергосберегающее стекло и такие же технологии. Растут клубничные кусты в обычных горшках с торфом. Автоматический только полив. В остальном исключительно ручной труд.

Собирают урожай дважды в год. Плантация хоть и небольшая (полгектара), но дает около 40 тысяч тонн ароматной ягоды. Здесь уверяют: клубника - экологически чистый продукт, без химической обработки. Продается ягода пока только по Беларуси.

А в этом цеху от салатовой зелени бьет в глаза. На линии, где выращивают петрушку, базилик, руколлу, весна круглый год. Специальные лампы продлевают день, чтобы растения за 30 суток порадовали урожаем. Технология - финская, проточная. Растет зелень в горшках с торфом и находится в специальных палетах.

Нелли Мирончук - овощевод с 30-летним стажем. Признается, работа в теплицах - в радость. Под ее контролем 18 соток с огурцами голландской селекции.

На предприятии почти 20 гектаров земли. Зимой работают в теплицах, летом - и на открытом грунте. Здесь специализируются на выращивании томатов и огурцов. 30 % продукции уходит на экспорт, в основном в Россию. В начале 21 века "Берестье" разработало и запатентовало технологию бессубстратного метода. Это позволило снизить себестоимость продукции в разы за счет энергосберегающих материалов: пленки и пенополистирола.

Никакой обработки химическими препаратами - утверждают агрономы. Даже в борьбе с вредителями на растениях здесь используют биометоды.

На предприятии также выращивают цветы. В год срезают более 50 тысяч роз. Сейчас растения в состоянии покоя, но ближе к весне здесь вновь начнут обманывать природу. Изменят температурно-влажностный режим, увеличат световой день, чтобы к началу марта в теплицах цветы заиграли всеми красками.

На каждой линии - капельный полив. А экономить на подогреве воды здесь позволяет собственный термальный источник.

Беларусь полностью обеспечивает себя тепличной витаминной продукцией. Сегодня в стабфонд страны заложено 16 с половиной тысяч тонн овощей.

Белорусские аграрии научились собирать урожай круглый год. Выращивают перцы, баклажаны, зелень, цветы и даже арбузы. И ароматная клубника на столе зимой уже не мечта, а реальность.