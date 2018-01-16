Испытано на селе. Сады

15 Января 2018 21:25

Не хобби, а статья дохода. Аграрии Гродненской области распробовали плодоводство. Сельхозкооператив имени Кремко много лет зарабатывал на производстве мяса и молока. В качестве эксперимента заложили сад. Оказалось выгодно. О перспективной бизнес-стратегии - Дмитрий Смирнов.

"Абрикосовое", "Вербное", "Антей". Больше сорока сортов яблок - ранних и поздних, а еще груша, алыча, вишня и ягодные кусты. Сад в сельхозкооперативе имени Кремко заложили почти 30 лет назад. Сегодня урожай убирают с площади 300 гектаров.

Урожай яблок - три тысячи тонн. Гродненское предприятие в числе ведущих поставщиков фруктов в стране. Товарные плоды закладывают на хранение и продают до самой весны. Не потерять витаминный заряд белорусского наливного позволяют современные хранилища. Их модернизировали несколько лет назад.

Часть этих яблок собирают и готовят к транспортировке в камере со специальным микроклиматом для длительного хранения. Из других же сделают натуральный сок.

Отходы в доходы. Из опавших яблок садоводы делают сок. Под производство переоборудовали старый карамельный цех.

"Прибыль можно получить даже из опавших яблок"

В линейке соков - десяток наименований. Рецептуру обогащают смородиной, черешней и земляникой. Ягода тоже собственного производства. Есть и питомник, где ежегодно выращивают 25 000 саженцев. Они нужны для обновления сада. Причем ставку на сорта белорусской селекции делают большинство производителей фруктов в стране.

"Мы используем посадочный материал отечественного производства".

Преимущества сада интенсивного типа:

- деревья держат крону

- большая урожайность

- десертный вкус яблока

- высокий срок хранения яблока.

Специалисты утверждают: будущее плодоводства - за садами интенсивного типа. Так, селекция и новые технологии помогли белорусским аграриям всего за семь лет увеличить урожай плодов и ягод в три раза. Поэтому сегодня наше яблоко не только успешно продается в белорусских магазинах, но и представляет интерес для ритейлеров других стран.

В хозяйстве имени Кремко следят за рынком. Есть спрос на домашние продукты, значит, делают соленья и квашения. Перерабатывать овощи позволяет все тот же цех соков. Кроме производства, предприятие развивает и собственную торговую сеть.