Рубрика "Испытано на селе"

12 Января 2018 21:14

Мы продолжаем нашу рубрику "Испытано на селе". Сегодня тема посвящена производству императорского гриба - шиитаке. Шиитаке содержит максимум полезных и необходимых человеческому организму веществ, а еще обладает необычными вкусовыми качествами. В Беларуси его промышленном производством занимаются на Домановичском овощесушильном заводе. Здесь выпускают несколько видов продукции с использованием грибов вешенка и шиитаке. Их сушат, маринуют, засаливают и даже используют как ингредиент для приготовления кетчупа. Сегодня шиитаке белорусского производства знают не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Ольга Холодович подробнее.

Им нужен чистый воздух и стерильные условия. А рост шиитаке начинается в специальных блоках из смеси опилок, мела, отрубей и воды. Процесс долгий и трудоемкий.

Здесь в специальных условиях грибы растут от 7 до 10 дней. С одного такого блока получают в среднем 200 граммов шиитаке. Срезают их вручную с помощью ножниц.

На Востоке эти грибы – настоящий деликатес и кладезь полезных веществ. Шиитаке замедляют рост раковых опухолей, нормализуют уровень холестерина и сахара в крови, укрепляют иммунитет. Гриб можно есть даже сырым, а срок реализации всего 7 дней.

Свежие, сушеные, консервированные. Из шиитаке и вешенок на предприятии разработали около десяти видов продукции. Причем все сырье – грибы или овощи – собственного производства. Без искусственных ароматизаторов, добавок и консервантов.

Вероника Крапивко, начальник консервного цеха подразделения "Домановичский овощесушильный завод" ОАО "Комбинат "Восток":

"Рецептуры разрабатываются в центре продовольствия, и потом мы уже на основе этих рецептур делаем консервы. Стерилизация у нас идет 55 минут при температуре 120 градусов".

Технологию выращивания вешенок и шиитаке разработали ученые Института леса. Раз в три месяца здесь закупают маточную культуру. В Домановичах проходит дальнейшая обработка для получения мицелия, а затем и грибов. Все этапы и процессы проверяют специалисты.

Наталья Лаврененко, начальник производственной лаборатории подразделения "Домановичский овощесушильный завод" ОАО "Комбинат "Восток":

"Сначала мы контролируем все сырье, поступающее на консервное производство до стерилизации. Проводим тщательный осмотр, проверяем на радиологические показатели. Затем проверяем само производство, санитарное состояние, проверяем каждую партию ассортимента".

Цех по выращиванию грибов вешенка и шиитаке в Домановичах строили с господдержкой. И сейчас это успешный бизнес-проект. Рентабельность производства – более 20 %.

Сегодня комбинат "Восток" - это единственный в стране производитель шиитаке на промышленной основе. Здесь получают 75 тысяч тонн грибов в год. Кроме того, возможность собственной переработки обеспечивает и высокую добавочную стоимость при реализации продукции. Если шиитаке пока для белорусских производителей грибов экзотика, то другие виды в стране не только успешно выращивают, но и экспортируют.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"У нас пять крупных предприятий, которые занимаются грибами. Производство составляет 11,5 тысячи тонн. При этом экспорт 10,5. В основном это вешенка, шиитаке, шампиньоны".

В самых крупных предприятиях страны, которые занимаются выращиванием грибов, площадь плантаций составляет примерно 4 гектара. Только в 2017 году на экспорте грибов удалось заработать более 23 миллионов долларов.