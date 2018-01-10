Всемирный банк: Рост белорусской экономики сохранится

10 Января 2018 17:00

Таков прогноз Всемирного банка. Международная финансовая организация опубликовала новый доклад. В нем указано, что наши экономические показатели в этом году прирастут более чем на 2% и в 2019-м, и в 2020-м будут улучшаться. Прогнозируется также, что мировая экономика в текущем году впервые после финансового кризиса будет работать почти на полную мощь.