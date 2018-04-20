20 Апреля 2018 19:02

Ранние яровые в Беларуси посеяны на 43,5 % площадей - это 450 тысяч гектаров, сообщает Минсельхозпрод.

В лидерах, по-прежнему, Брестский регион. Там работы близятся к концу, аграрии засеяли 84 % площадей. Экватор весенне-полевая кампания преодолела и в Гродненской области - засеяно 58,5 % площадей. В Гомельском и Минском регионах эти цифры составляют 48 и 47 процентов соответственно. В Могилевской области засеяно 22 % ярового клина, в Витебской - 15 %.

К слову, в планах аграриев центрального региона - не только увеличить урожайность зерновых, но и апробировать новые сорта.

Дмитрий Сидор директор СК "Острошицы" Минского комбината хлебопродуктов:

"Осенью 2017 года мы впервые посеяли рожь гибрида "Пикассо". Рассчитываем получить хорошую урожайность от этого сорта. Рожь также пойдет на Минский комбинат хлебопродуктов продовольствием".

Через месяц начнется первый укос трав. Здесь одна из главных кормовых культур - люцерна. Ее можно собирать до пяти раз за сезон. В Минской области средняя урожайность зеленой массы доходит до 800 центнеров с гектара.