Главная>>Экономика>>Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 40 % площадей
Экономика
RSS
Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 40 % площадей
Скачать Поделиться

20 Апреля 2018 17:04

Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 40 % площадей

Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По состоянию на сегодня, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на 43,5 % от плана. Работы идут во всех областях. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади более чем в тысячи миллионов гектаров.  

Другие новости

Экономика дня 19.04.2018 21:27 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =