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20 Апреля 2018 17:04

Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 40 % площадей

Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По состоянию на сегодня, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на 43,5 % от плана. Работы идут во всех областях. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади более чем в тысячи миллионов гектаров.