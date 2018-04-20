ПВТ и General Electric внедрят инновационные решения в разные отрасли экономики

21 Апреля 2018 21:19

Парк высоких технологий и корпорация General Electric планируют внедрять инновационные решения в разные отрасли экономики.

Руководство ПВТ встретилось с операционным директором электротехнического концерна Джанин Уззел. Стороны обсудили возможность интегрирования технологий Интернета вещей и машинного обучения во многие сферы. Представитель General Electric поделился опытом внедрения технологических программ в сферах здравоохранения, авиации и энергетики. Сегодня специалисты американской компании разрабатывают высокоинтеллектуальные системы для медицины, используют 3D-принтеры для печати авиационных продуктов и создают собственное программное обеспечение для повышения эффективности работы оборудования. В последнее время компания активно инвестирует в IT-отрасль. Покупка разработчика программного обеспечения "СервисМакс" сделала General Electric прямым конкурентом таких корпораций, как Microsoft и Oracle. Руководство компании планирует попасть в топ-10 разработчиков программного обеспечения в мире к 2020 году. General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, атомные реакторы, авиационные двигатели, медицинское оборудование. Является одним из старейших электротехнических концернов в мире. Большой интерес у американского гиганта к Парку высоких технологий вызван принятием Декрета № 8 "О развитии цифровой экономики". Сегодня в ПВТ разрабатываются мировые продукты в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, создаются инновационные платформы для обработки большого количества данных. Среди заказчиков резидентов Парка есть и General Electric.

Отметим, что на этой неделе в Парке побывали и топ-менеджеры корпорации Google. Стороны договорились продвигать продуктовые компании-резидентов. Также обсуждались вопросы развития экосистемы для белорусских стартапов. Представители компании показали новые маркетинговые инструменты для разработчиков своих продуктов. Такие программы самостоятельно анализируют, насколько востребован товар в других странах с помощью поисковой системы и помогают выйти на новые рынки. Напомню, что прошлым летом Google приобрела белорусскую ИТ-компанию в сфере искусственного интеллекта и дополненной реальности AIMATTER.