Провинция Ганьсу и Гродненская область на протяжении 11 лет поддерживают побратимские связи

3 Августа 2018

Экономическое, социальное и культурное сотрудничество обсуждали сегодня на встрече делегации китайской провинции Ганьсу с руководством Гродненской области. Два региона на протяжении 11 лет поддерживают побратимские связи. За это время удалось реализовать целый ряд конкретных бизнес-проектов. Так, на Гродненщине ведется строительство транспортно-логистического центра, который станет частью экономического проекта "Шелковый путь". А сегодня в Купаловском университете начала работу база стажировки работников провинции Ганьсу, где гости будут обучаться русскому языку.

Есть совместные проекты и в сфере здравоохранения: в Гродно успешно работает центр китайской медицины, который и посетили гости. В сфере туризма тоже взаимовыгодное сотрудничество: китайская компания проводит реконструкцию самой большой в городе гостиницы.

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