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Промышленные центры Минской области проведут модернизацию своих предприятий
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23 Января 2018 15:22

Промышленные центры Минской области проведут модернизацию своих предприятий

Промышленные центры Минской области в этом году проведут модернизацию своих предприятий и обновят сами города. Так, масштабные изменения ждут Солигорск. В этом году городу шахтеров 60 лет. Накануне здесь появились дополнительные земли для строительства жилья. В планах сразу несколько новых микрорайонов. Кроме того, свой имидж изменит и парк по улице Набережной. Это будет зона для активного отдыха, занятий спортом и массовых мероприятий.

Солигорск в этом году сделает шаг вперед и в развитии системы здравоохранения. В городе шахтеров воздвигают новую поликлинику. Это будет шестиэтажное здание с ультрасовременным медицинским оборудованием.

Отметим, генеральный план развития Солигорска находится в стадии корректировки и обсуждения. В этих процессах активное участие принимают и сами горожане.  

  

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