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Производство в китайско-белорусском индустриальном парке запустят уже в следующем году
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21 Декабря 2017 13:03

Производство в китайско-белорусском индустриальном парке запустят уже в следующем году

Об этом заявил его глава Александр Ярошенко. Так, в "Великом камне" начнет работу американская компания по выпуску станков с лазерами. Строительство уже завершается, а в 2018 году планируют собрать и первые суперконденсаторы для Белкоммунмаш. Сегодня белорусские депутаты знакомились с опытом работы инвесторов в индустриальном парке. 

  

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