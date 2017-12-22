Производство в китайско-белорусском индустриальном парке запустят уже в следующем году

21 Декабря 2017 13:03

Об этом заявил его глава Александр Ярошенко. Так, в "Великом камне" начнет работу американская компания по выпуску станков с лазерами. Строительство уже завершается, а в 2018 году планируют собрать и первые суперконденсаторы для Белкоммунмаш. Сегодня белорусские депутаты знакомились с опытом работы инвесторов в индустриальном парке.