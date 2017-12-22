Экономика
21 Декабря 2017 13:03
Производство в китайско-белорусском индустриальном парке запустят уже в следующем году
Об этом заявил его глава Александр Ярошенко. Так, в "Великом камне" начнет работу американская компания по выпуску станков с лазерами. Строительство уже завершается, а в 2018 году планируют собрать и первые суперконденсаторы для Белкоммунмаш. Сегодня белорусские депутаты знакомились с опытом работы инвесторов в индустриальном парке.
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