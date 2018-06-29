Проект "Сферы национальных интересов" сегодня в вечернем эфире

29 Июня 2018

Первый белорусский электромобиль может сойти с конвейера в течение двух лет. Локализация такого аппарата достигнет пятидесяти процентов. Остальное предоставят китайские партнеры. Собираться он будет на базе завода "БелДжи". Весомый вклад внесет и Академия наук Беларуси, где сейчас разрабатываются батареи для отечественного электрокара.

Зеленая экономика Беларуси вкупе с цифровыми инновациями. Какое будущее ждет нашу страну, когда программисты стали важнее нефтяников и металлургов? Об этом очередная серия проекта АТН "Сферы национальных интересов" - смотрите сегодня в вечернем эфире после "Панорамы". 

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