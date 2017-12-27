Экономика
26 Декабря 2017 21:26
Проект о ведущих белорусских компаниях. Беларуськалий
Агентство теленовостей продолжает новый проект о ведущих белорусских компаниях - ключевых игроках рынка. Причем не только нашего. Беларусь сегодня входит в пятерку крупнейших мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Беларуськалий в этом году выпустил более 11 миллионов тонн удобрений. Это рекордная цифра для компании. К 2025 предприятие планирует увеличить производство до 16 миллионов тонн в год. К слову, это не единственный рекорд 2017. Нынешним летом Беларуськалий преодолел еще один знаковый рубеж. В Солигорске добыли юбилейную полуторамиллиардную тонну руды.
Другие новости
27.12.2017 19:20 / Экономика Глава правительства встретился с председателем правления Евразийского банка развития
27.12.2017 15:14 / Экономика КГК: Снизить число проверок на предприятиях, при этом не утратив эффективность работы
26.12.2017 21:16 / Экономика Экономика дня
25.12.2017 21:21 / Экономика Новые возможности Оршанского льнокомбината
24.12.2017 21:20 / Экономика В. Потупчик: Нам важно обеспечить энергетическую безопасность страны
24.12.2017 21:15 / Экономика Беларусь цифровая и реакции в мире на новый декрет Президента
24.12.2017 21:10 / Экономика М. Мясникович: Создан прообраз нового мирового финансового центра
23.12.2017 21:00 / Экономика Ведущие издания о Декрете "О развитии цифровой экономики", который подписал Глава государства
23.12.2017 12:18 / Экономика Белорусская торгово-промышленная палата отмечает 65-летний юбилей
22.12.2017 21:05 / Экономика Беларусь - первая страна в мире, которая узаконила технологию блокчейн
22.12.2017 17:03 / Экономика Декрет "О развитии цифровой экономики" ляжет в основу изменений в Договоре о ЕЭС
22.12.2017 15:04 / Экономика Декрет "О развитии цифровой экономики" улучшит условия работы для стартапов и продуктовых компаний
22.12.2017 12:03 / Экономика Беларусь - первая страна в мире, где законодательно урегулирована технология блокчейн
22.12.2017 08:05 / Экономика Минская ТЭЦ-3 продолжает масштабную модернизацию
22.12.2017 07:05 / Экономика Беларусь сегодня отмечает День энергетика
21.12.2017 21:14 / Экономика "Экономика дня"
21.12.2017 19:02 / Экономика Депутаты намерены активнее привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк
21.12.2017 15:07 / Экономика Лимиты на посылки, въездные дьюти-фри и свободные экономические зоны с особым статусом