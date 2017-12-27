Проект о ведущих белорусских компаниях. Беларуськалий

26 Декабря 2017 21:26

Агентство теленовостей продолжает новый проект о ведущих белорусских компаниях - ключевых игроках рынка. Причем не только нашего. Беларусь сегодня входит в пятерку крупнейших мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Беларуськалий в этом году выпустил более 11 миллионов тонн удобрений. Это рекордная цифра для компании. К 2025 предприятие планирует увеличить производство до 16 миллионов тонн в год. К слову, это не единственный рекорд 2017. Нынешним летом Беларуськалий преодолел еще один знаковый рубеж. В Солигорске добыли юбилейную полуторамиллиардную тонну руды.