Президент Молдовы передал в регионы ключи от тракторов, подаренных Александром Лукашенко

24 Апреля 2018 07:03

Белорусский лидер совершил официальный визит в Кишинев неделю назад. Местные власти выразили признательность, так как жители молдавских городов остро нуждались в подобной технике. Новые машины будут использоваться для обслуживания и ремонта дорог, очистки улиц и вывоза отходов. Отметим, две трети всех тракторов в Молдове произведены на Минском тракторном заводе. Во время церемонии Президент Игорь Додон поблагодарил Главу белорусского государства за подаренную технику и пообещал прилагать все усилия для налаживания отношений между странами.