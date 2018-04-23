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Президент Молдовы передал в регионы ключи от тракторов, подаренных Александром Лукашенко
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24 Апреля 2018 07:03

Президент Молдовы передал в регионы ключи от тракторов, подаренных Александром Лукашенко

Белорусский лидер совершил официальный визит в Кишинев неделю назад. Местные власти выразили признательность, так как жители молдавских городов остро нуждались в подобной технике. Новые машины будут использоваться для обслуживания и ремонта дорог, очистки улиц и вывоза отходов. Отметим, две трети всех тракторов в Молдове произведены на Минском тракторном заводе. Во время церемонии Президент Игорь Додон поблагодарил Главу белорусского государства за подаренную технику и пообещал прилагать все усилия для налаживания отношений между странами.

  

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