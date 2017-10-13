Пресс-тур для иностранных СМИ по Белорусской АЭС

12 Октября 2017 21:11

В соответствии со стандартами, планами и обязательствами, в конце октября в Островец прибудет корпус реактора для второго энергоблока Белорусской АЭС. Это сегодня рассказал главный инженер станции во время пресс-тура для иностранных СМИ. На главной стройке - десятки съемочных групп из 7 стран. Экскурсию проводил лично директор АЭС. Чем белорусская станция интересна за рубежом - узнала Юлия Гризунт.

Это - учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС. Здесь уже третий год идет подготовка тех, кто будет следить за безопасностью станции. Тренажер сложно назвать учебным, он повторяет оригинальный пульт вплоть до цвета кнопок и рычагов. Программа может моделировать более 1000 различных неполадок. Но вот появления на тренировочной площадке одновременно десятка съемочных групп предугадать не мог никто. Сегодня здесь "открытый урок" международного масштаба. Несмотря на это, все в штатном режиме.

Сегодня журналистам уже нельзя забраться на верхушку ни одного из энергоблоков. Зато послушать о строительстве можно буквально из первых уст. В качестве экскурсоводов - руководители станции. Один из самых распространенных вопросов - когда забьется сердце АЭС. Ответ - декабрь 2019 года, а в 2020-м планируют ввести в эксплуатацию и второй энергоблок. После многочисленных интервью журналисты поделились концепцией своих публикаций о БелАЭС.

Среди группы были и журналисты, которым в этот день пришлось стать спикерами. На пресс-тур приехал главный редактор одной из литовских газет.

Александр Шахов, главный редактор газеты "Обзор" (Литва): "Главная мысль в моей публикации будет о том, что Литва должна по максимуму получать информацию о строительстве, по максимуму интересоваться, а не просто препятствовать стройке. Я вот подошел к руководителю станции и поинтересовался: а кто последним из литовских экспертов или политиков попросился на площадку, чтобы лично посмотреть, как здесь все происходит. А мне сказали - никто не просился. Ну как так может быть?".

Репортеры говорят, что аккредитация на стройку много времени не заняла. Даже не в рамках пресс-тура попасть сюда на экскурсию несложно. Настоящая безопасность - не в отказе от съемок или запретах, а в качестве сооружений. Сегодня на стройке работают 5 000 человек.

Анатолий Бондарь, главный инженер БелАЭС: "Двойная защитная оболочка и ловушка расплава - это является локализующими системами безопасности, которые принципиально на новый уровень выводят безопасность наших энергоблоков и обеспечивают невыход, нераспространение на случай тяжелых аварий, радиоактивности в атмосферу".

Это значит, что, даже несмотря на то, что наводнение или торнадо в Беларуси видели только в кинотеатрах, станция устоит и перед ними.

На Белорусской АЭС иностранная речь звучит не впервые, журналисты из-за

рубежа на пресс-туры приезжают сюда нередко и, конечно, замечают изменения. Например, первый энергоблок готов уже ровно наполовину, второй - практически на 40%.

Следующие новости с площадки Белорусской АЭС ожидаются уже в конце октября. В Островец прибудет корпус реактора для второго энергоблока. Меньше чем через сутки отправится в Беларусь.