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Председатель СПК "Агрокомбинат Снов" о секретах успешной работы
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8 Апреля 2018 21:15

Председатель СПК "Агрокомбинат Снов" о секретах успешной работы

В чем секрет успешной работы на земле? Руководитель одного из передовых сельхозкооперативов Беларуси Николай Радоман имеет на этот счет свое мнение. Чуть ли не половина успеха на селе - это грамотный менеджмент, жесткая дисциплина, профессиональный подход и... вкусный пряник для работников.

Откуда берутся рекордные надои? И как в "Агрокомбинате Снов" ежегодно получают более 10 миллионов долларов чистой прибыли? Секрет фирмы председатель агрокомбината раскрыл в интервью "Главному эфиру" (видео).

  

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