Предприятия, которые делают экономику. Уникальная технология Нежинского комбината

Один из столпов независимости государства и благополучия граждан - сильная экономика. Наша страна сумела сохранить важные отрасли промышленного производства. Машино- и станкостроение, нефтехимия, текстильная промышленность. Многие предприятия - флагманы - в представлении не нуждаются.

Например, Белорусский автомобильный завод, Оршанский льнокомбинат, "Нафтан", а также Белорусский металлургический завод, Беларуськалий. К их названиям нередко добавляют: "крупнейший в Европе", "единственный в СНГ" или "известный на всех континентах".

А скоро список предприятий, которые делают экономику страны, пополнит и Нежинский горно-обогатительный комбинат. Планируется, что здесь будут производить 2 миллиона тонн удобрений в год.

Появится и более двух тысяч новых рабочих мест. Калийный комбинат станет центром притяжения людей на долгие годы.

Уже на стадии строительства Нежинский горно-обогатительный комбинат стал брендом Любанского района. Такой масштабной стройки здесь не припомнят. К 2020-му году за моей спиной появится большой промышленный комплекс, состоящий из рудника, обогатительной фабрики, собственной электростанции, и опоясанный газопроводом, железной дорогой и современной автострадой.

В сентябре 2015-го Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель совета директоров компании "Славкалий" Михаил Гуцериев заложили капсулу в ознаменование начала строительства горно-обогатительного комбината.

Сегодня комплекс занимает территорию, по площади сравнимую с 330 футбольными полями столичного стадиона "Динамо". А под землей - на глубине почти в 700 метров - залежи калийных солей, которых, по подсчетам специалистов, хватит на полвека работы комплекса.

Сейчас идет строительство первого шахтного ствола. Но прежде пришлось - и это не метафора - заморозить грунтовые воды. Под землю запустили хладагент, который понизил температуру землю до минус 35 по Цельсию.

Шахтные стволы - их будет два: для спуска в рудник персонала и для транспортировки породы на поверхность до глубины в 50 метров копают с помощью мини-экскаваторов. А самую сложную работу - бурение на несколько сотен метров вниз - отдадут огромной машине. Из громоздких металлоконструкций соберут опоры для стержня, которому предстоит бурить грунт. Такой метод строительства шахт в Европе применяют впервые. Обычно породу взрывают, а это всегда сопряжено с риском. Здесь он сведен к минимуму.

Нежинский горно-обогатительный комбинат будет самым современным и эффективным комплексом в своей отрасли. Технологии, применяемые здесь, позволят извлекать из руды до 99,5% полезных компонентов. Предприятие станет вторым в Беларуси по добыче хлоркалия, а Любань, как и Солигорск, получит гордое звание города калийщиков.