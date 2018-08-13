Предприятие "Славкалий" завершает монтаж копра клетевого ствола на Нежинском горно-обогатительном комбинате

13 Августа 2018

Масштабное строительство второго предприятия в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений не сбавляет темпов. Предприятие "Славкалий" завершает монтаж копра клетевого ствола на Нежинском горно-обогатительном комбинате. Новая многоуровневая конструкция не имеет аналогов в мире. Она станет основой для единственной в Европе стволопроходческой машины (ее вес 400 тонн). В Беларусь механизированный комплекс доставят из Германии в течение месяца.

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