Экономика
3 Января 2018 18:06
Предприятие по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент
Кстати, своя роль в позитивной тенденции демографической ситуации и у промышленников Минской области. Так, единственное в Беларуси предприятии по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент. Уникальная рецептура молочных продуктов нравится детям многих детских садов и школ центрального региона.
В целом же среди приоритетов молокоперерабатывающей отрасли Минской области экспорт. Кроме России, один из главных внешних рынков белорусских молочников - Китай.
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