Предприятие по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент

3 Января 2018 18:06

Кстати, своя роль в позитивной тенденции демографической ситуации и у промышленников Минской области. Так, единственное в Беларуси предприятии по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент. Уникальная рецептура молочных продуктов нравится детям многих детских садов и школ центрального региона.

В целом же среди приоритетов молокоперерабатывающей отрасли Минской области экспорт. Кроме России, один из главных внешних рынков белорусских молочников - Китай.