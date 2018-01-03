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Предприятие по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент
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3 Января 2018 18:06

Предприятие по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент

Кстати, своя роль в позитивной тенденции демографической ситуации и у промышленников Минской области. Так, единственное в Беларуси предприятии по выпуску бифидопродуктов для детей в Березино расширяет свой ассортимент. Уникальная рецептура молочных продуктов нравится детям многих детских садов и школ центрального региона.

В целом же среди приоритетов молокоперерабатывающей отрасли Минской области экспорт. Кроме России, один из главных внешних рынков белорусских молочников - Китай.

  

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