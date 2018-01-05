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Предприятие "Моготекс" в топе лучших экспортеров страны уже не первый год
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4 Января 2018 21:36

Предприятие "Моготекс" в топе лучших экспортеров страны уже не первый год

Агентство теленовостей продолжает новый проект о ведущих белорусских компаниях - ключевых игроках рынка. Причем не только нашего. Предприятие "Моготекс" в топе лучших экспортеров страны уже не первый год. Текстильный производитель отшивает форменную и спецодежду для силовых структур, нефтегазовых компаний и различных ведомств России, стран СНГ и Евросоюза, производит домашний текстиль для всемирно известной торговой компании "Икея". В этом году на предприятии начнется очередной виток модернизации - новое оборудование позволит увеличить объемы и качество выпускаемой продукции. В планах на 2018-й - продолжить диверсификацию поставок своей продукции в страны Латинской Америки, Японии и США.

  

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