Потери зерновых из-за засухи сельхозорганизации компенсируют за счет кукурузы

Потери зерновых, которые в Минской области вызвала майская засуха, сельхозорганизации компенсируют за счет кукурузы. Как рассказали сегодня в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, золотые початки в этом году должны показать хорошую урожайность. Одновременно продолжается и пересев на подгорелых полях кормовых культур. Всего в центральном регионе надо пересевать более 20 тысяч гектаров. Таким образом аграрии достигнут главной цели - максимально обеспечить животноводство кормами.

Сергей Левкович, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: "Для того чтобы компенсировать недобор зерна в стране и Минской области, в первую очередь для развития птицеводства и свиноводства, у нас сегодня неплохое состояние посевов кукурузы. Завершается ее подкормка. Мы планировали 30 000 га убрать на зерновые, но будет больше площадей - 40 000 га. Кукуруза у нас в хорошем состоянии, мы на нее надеемся".

Среди культур, которые на полях заняли место зерновых, пайза, масляная редька, горчица. В ближайшие два недели благодаря дождям всходы покажут свой потенциал. А через полтора-два месяца аграрии планируют получить дополнительный корм для животных в виде зеленой массы.