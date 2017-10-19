Посол Индии Саксена Панкадж посетил Могилевскую область

19 Октября 2017 07:20

Создание совместных предприятий с последующей реализацией продукции в странах ЕС. Об этом и не только шла речь во время поездки в Могилевскую область посла Индии Саксены Панкаджа. По словам дипломата, у Беларуси и Индии нет серьезных препятствий для развития двухсторонних отношений. Новый импульс для укрепления сотрудничества придал и визит в сентябре в Нью-Дели Главы белорусского государства Александра Лукашенко. Как отмечают обе стороны, несмотря на увеличение товарооборота между Индией и, в частности, восточным регионом, который с начала года вырос еще на 23%, точек для соприкосновения наших экономик много.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси: "У Беларуси и Индии долгий путь сотрудничества, и мы готовы его укреплять новыми проектами. Я впечатлен уровнем развития и модернизации на предприятиях в регионе. И мы готовы расширять контакты. Для этого есть все возможности. Уже в следующем году мы привезем в Могилев представительную делегацию из бизнесменов Индии для участия в международном инвестфоруме".

Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома: "Мы сегодня готовы продемонстрировать индийской стороне наши сильные стороны в плане машиностроения, переработка сельхозпродукции. Мы готовы сотрудничать по этим направлениям. Мы уверены, что наши экономики могут дополнять друг друга".

Результатом сотрудничества станет открытие в Могилеве уже в следующем году нового туристического объекта под названием "Индийский дворик". Есть планы и по развитию в регионе йоги.