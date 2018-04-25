Экономика
25 Апреля 2018 13:01
800 предпринимателей открыли свое дело после вступления Декрета № 7
Свое дело по уведомительному принципу после вступления Декрета № 7 открыли 800 предпринимателей. В основном в сфере перевозок грузов и пассажиров. Об этом говорили сегодня за круглым столом в Палате представителей. Главное сейчас - разъяснительная работа с местной вертикалью и бизнесменами-новичками, которую проводят госорганы и бизнес-союзы.
Изменения согласно Декрету № 7 парламентарии внесут в 6 кодексов, 20 законов, 30 постановлений.
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