Польша и Гродненская область активизируют сотрудничество

В Гродно встретились посол этого государства и руководство Гродненского облисполкома. Польша - один из основных экономических партнеров региона. Здесь работают около ста предприятий с польским капиталом, но логистический потенциал использован не полностью. После завершения реконструкции трассы М6 Минск - Гродно ожидается увеличение грузопотока через наши страны.

Среди других сфер активизации - зеленая экономика и культура. В Гродненской области много памятных мест, связанных с известными в Беларуси и Польше личностями.