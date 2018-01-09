Полоцкий госуниверситет переходит на альтернативные источники энергии

9 Января 2018 19:06

На эксперимент решились весной прошлого года. На крыше одного из корпусов уже появились солнечные коллекторы - скоро планируют установить и ветрогенератор. Большую часть умных элементов разрабатывали студенты под руководством преподавателей. И это далеко не все ноу-хау, которыми гордятся в полоцком вузе. Марина Романовская продолжит.

Преподаватели и студенты на крыше университета не ради живописного вида. Весной прошлого года в вузе решились на энергоэффективный эксперимент - перевести систему освещения на альтернативные источники энергии. Первым делом здесь установили солнечные коллекторы. А в качестве опытной площадки выбрали пожарную лестницу.

Система работает бесперебойно. Значительная часть "умных" элементов - проекты студентов и преподавателей полоцкого вуза. Пятикурсник Владислав Ловкис убежден, самая ответственная часть работы уже позади. Чтобы ноу-хау не давало сбоев и буквально с первых дней показывало максимальный эффект, пришлось немало экспериментировать.

Проект поэтапный. В ближайшее время в Полоцком госуниверситете планируют использовать и энергию ветра. Генератор, который установят на крыше рядом с солнечными коллекторами, станет основным источником энергии для освещения всех коридоров и лестниц многоэтажного корпуса.

В университете подсчитали: проект позволит снизить энергопотребление в несколько раз. Значительно сэкономить поможет не только энергия солнца и ветра. Обычные лампочки здесь заменят на светодиодные, а светильники оснастят специальными датчиками, которые реагируют на движение, звук и освещенность.

В руках у старшего преподавателя Сергея Абраменко еще одно изобретение, которым гордятся в университете. Система экстренного оповещения разработана специально для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Главная задача универсального устройства - предотвратить беду.

У современной системы много преимуществ. Одно из них - простота в использовании. Чтобы сообщить, например, о плохом самочувствии, достаточно нажать на тревожную кнопку. Параллельно с тестированием опытного образца студенты разрабатывают и специальную программу, которая позволит диспетчеру экстренных служб определять точный адрес вызова.