Глядя на происходящие в мире события, понимаешь: сегодня сохранить независимость гораздо сложнее, чем ее обрести. А без экономической стабильности о политическом суверенитете и вовсе говорить не приходится. Политика нашей страны строилась и продолжает базироваться исключительно на национальных интересах. Возможно, не такими быстрыми темпами, но Беларусь восстанавливается после мировых кризисов прошлых лет.

Рассказывает Вероника Бута.

Атомная стройка превратила агрорегион Гродненщины в настоящий промышленный кластер. Первая в Беларуси АЭС должна не только стать самым большим инвестпроектом в стране, но и изменить экономику в целом и жизнь тысяч местных жителей в частности. Островец напоминает огромную стройплощадку - возводятся новые микрорайоны, школы, детские сады, спорткомплекс и супермаркеты. Население прибавляется на шесть процентов ежегодно. Совсем недавно здесь едва ли можно было насчитать 8 тысяч горожан, теперь уже 11. Атомная энергетика трудоустроит не одно поколение - БелАЭС сегодня - это пять тысяч рабочих мест. А после сдачи двух энергоблоков их станет еще больше.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси: "Мы - страна-новичок в атомной отрасли, но мы новичок, который получает хорошие оценки. И действительно нашим опытом интересуются в создании ядерно-энергетической программы".

Главным приоритетом при сооружении АЭС стала безопасность. Атомная электростанция строится по самому современному проекту "3+", площадка открыта для любых проверок.

Буквально в мае в номинации "Лучший старт" за самую передовую атомную электростанцию-дебютанта выиграла именно Белорусская АЭС, оставив позади проекты из Турции и Ирана.

Этот танец огня и металла непрерывно исполняют под Борисовом с конца прошлого года. В смелый амбициозный проект мало кто верил.

Сегодня с конвейера уже сходят более девятисот машин в месяц. До конца года планируют темпы удвоить, ведь на некоторые модели заказы расписаны до конца лета. Вскоре на рынке появится еще один белорусский кроссовер и седан - они успешно завершили испытания. А летом завод доукомплектуют новыми кадрами.

В свое время также немногие верили в наши МТЗ, МАЗ или, скажем, БелАЗ. Потребовалось не одно десятилетие.

Сегодня Беларусь - один из лидеров по тракторам, их в стране собирается около 80% от всего объема стран ЕАЭС. БелАЗ и вовсе второй в мире по производству карьерных самосвалов. Да и шестая часть мирового производства калийных удобрений - тоже белорусская.

Оценили в мире и наши молоко и мясо. Почти 90 стран знакомы с белорусскими продуктами питания. География регулярно расширяется, с десяток новых государств за год. Открываются для нас и сложные азиатские рынки. В конце прошлого года Беларусь стала первой страной в СНГ и 13-й в мире, кто получил зеленый свет на поставки говядины в Китай. И это тоже достижение.

В последние несколько лет за Беларусью прочно закрепилась репутация ведущей IT-страны. За прошлый год экспорт парка высоких технологий превысил миллиард долларов. Результативным стал и этот год. За первые 5 месяцев в ПВТ вступили свыше сотни новых резидентов, а за июнь еще плюс 56 компаний. Такой стремительный рост эксперты связывают с Декретом № 8 "О развитии цифровой экономики". Он значительно упростил условия для вступления в ПВТ и предоставил налоговые льготы.

Революционный документ стал новым белорусским брендом. И в полной мере себя еще проявит.

Как и проявит не менее революционный пакет документов по либерализации бизнеса: Декрет №7 и семь указов к нему, на которых строится новый формат отношений бизнеса и власти, основанный на доверии.

В стране становится больше новых рабочих мест, решительнее белорусы стали работать и на себя.

Создание целой отрасли или запуск завода на тысячи рабочих мест. Признание на мировых рынках или возможность осуществить детскую мечту - открыть свое дело. Из достижений не только государственного масштаба, но и из маленьких побед каждого из нас складывается наше завтра - как успешной и независимой страны.