По новым правилам со следующего года будут получать зарплату бюджетники

2 Февраля 2018 19:02

Сегодня об этом сообщила министр труда и соцзащиты. Условия оплаты сформируют в течение этого года. Предполагается сократить число разрядов с 27 до 17, а тарифную ставку заменить базовой. По словам Ирины Костевич, в 2018 перерасчитают пенсии, а также усилят контроль за выплатой предприятиями зарплаты на уровне не ниже минимальной. Одна из основных задач на этот год - сокращение уровня безработицы. На начало 2018 она составила полпроцента.

Ирина Костевич, Министр труда и соцзащиты Беларуси:

"Из сокращения занятых в экономике мы должны перейти на рост занятых в экономике. В 2017 году вся нормативно-правовая база с точки зрения создания условий, а это и тот пакет по либерализации бизнеса, бесспорно, позволит нам действительно получить эту активность со стороны населения. Сегодня количество вакансий почти 56 тысяч, их количество увеличилось в полтора раза. Рынок труда требует рабочие руки, мы готовы эти рабочие руки предоставлять".

Увеличить численность занятого в экономике населения - основная задача декрета № 1. По словам министра, нужно вести активную работу по созданию новых предприятий.