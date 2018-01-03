3 Января 2018 07:13

С приходом нового года Комитет госконтроля отменил все плановые проверки. Согласно новому указу, втрое сокращается ряд контролирующих органов и надзорных предприятий. Многие переведены из категории "контрольных" в "технические". А это значит, что если нарушения вовремя устранят, наказание применяться не будет.

Татьяна Чухлей, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси: "В 2018 году будут проводиться только внеплановые проверки. Причем количество оснований для назначения таких проверок сокращено практически вдвое. Плановые проверки проводиться в 2018 году не будут. Координационный план таких проверок КГК на 2018 год не формирован. С 2019 года вводятся выборочные проверки. При этом подходы к проведению таких проверок кардинально от плановых отличаются".

Теперь и внеплановые проверки будут назначаться с учетом критериев оценки риска, а также на основании информации о серьезных нарушениях. Приостановить деятельность бизнесмена или фирмы теперь может только суд.