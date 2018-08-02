Планку в 3 миллиона тонн преодолели наши аграрии

Уборочная на экваторе. Работы на полях идут без передышки. На счету каждое зернышко. И это не просто слова, а реальные задачи в нынешних условиях. Погода внесла коррективы в урожайные показатели во всем мире. Сохранить урожай - вопрос продовольственной безопасности, а значит - общее дело.

По стране уже убрана половина площадей. Бессменным лидером жатвы остается Брестская область. На второе место по намолоту вышел столичный регион. На третьем - Гродненская область. Активно идет кампания и в Гомельском, Витебском и Могилевском регионах.