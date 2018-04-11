Первый лесосеменной комплекс открылся сегодня на базе Ивацевичского лесхоза

11 Апреля 2018 19:06

Здесь будут выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой. Это позволит прилично сэкономить на семенах и саженцах.

В Беларуси к 2020 году появится 6 лесосеменных комплексов по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Первый уже открылся сегодня на базе Ивацевичского лесхоза. В год здесь планируют получать свыше 2 миллионов сеянцев качественной селекции. Наряду с традиционными способами выращивания деревьев, в стране будут использованы современные технологи. В чем особенность такого подхода – узнавала Виктория Потоня.

Новая линия высева семян в Ивацевичском лесхозе - один из этапов, предусмотренных масштабной программой развития лесной отрасли. Производительность линии, где в основном работу выполняет искусственный интеллект, до 800 кассет в час. От традиционного способа – высева в грунт – отличается: требует меньше ручного труда при максимальной всхожести. Именно здесь открылся первый в стране комплекс по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Все семена отборные, чистые. В центре отлажен весь цикл производства: от сушки шишек и получения семян до полей доращивания. Акцент сделан на посадке сосны, чуть меньше – ели и дуба.

Кассеты с семенами попадают вот в такие роддома, где на протяжении полутора месяцев вырастают сеянцы. К тому же в теплицах установлены датчики климат-контроля, а процессы автоматизированы: от полива до проветривания и затенения.

В новом центре – 4 теплицы. Каждая может дать свыше 50 гектаров нового леса, выращенного по современной технологии. За условиями роста новорожденных сосен и елей следит лишь один сотрудник из компьютерной аппаратной.

За основу взята финская система. Предусмотрены холодильные камеры для хранения семян, поля закаливания. Отсюда крепкие сеянцы отправляются на лесные плантации. В современном центре планируется ежегодно выращивать свыше 2 миллионов такого посадочного материала. Комплекс возведен за счет кредита Всемирного банка. Подобные центры вскоре появятся в Витебской и Минской областях. До 2020 года всего их будет 6. Соглашение о дальнейшем сотрудничестве и дополнительном займе на 12 миллионов евро Всемирный банк и Министерство лесного хозяйства Беларуси подписали сегодня.

Почти 40 % территории Беларуси занимает лес. Это не только чистый воздух, но и экономика. Возобновление лесов – не менее важная задача.

Дополнительно в центре появились и 13 рабочих мест. А к 2020 году в лесной отрасли Беларуси планируют получать 30 % сеянцев с закрытой корневой системой.