Первая партия белорусской говядины отправилась в Китай

29 Января 2018 13:03

Это несколько десятков тонн замороженной продукции Могилевского мясокомбината. Наша страна стала тринадцатой страной, для которой в этом сегменте открыт рынок Поднебесной, и первым государством из СНГ. Ожидаемая выручка от экспорта наших продуктов в Китай, как отмечают эксперты, вырастет в десять раз. Подписаны контракты с ведущими предприятиями страны на 114 млн долларов. Речь идет также о поставках мяса птицы, молочной продукции и крахмала.

Владимир Латыговский, директор Могилевского мясокомбината: "В настоящее время у нас заключен контракт на поставку мяса говядины в сумме 10 млн долларов США. Мы считаем, что это ценный партнер и это наша перспектива".

Кстати, в прошлом году Беларусь почти в 10 раз увеличила поставки в Китай молочной продукции. Еще 14 предприятий ожидают сертификации. Также у крупной китайской компании есть планы инвестировать более 250 млн долларов в строительство молочных комплексов Витебской области.