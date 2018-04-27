Перспективы развития Борисовского хрустального завода его коллектив и руководство обсудили с главой Белтелерадиокомпании

26 Апреля 2018 21:22

Решение финансовых трудностей хрустального завода в Борисове позволит запустить производство к концу года. Крупнейшее в стране предприятие по выпуску хрусталя и медицинского стекла сегодня простаивает: последний конвейер остановили в январе. Фабрике не хватает оборотных средств для закупки сырья, а также финансов для перевооружения отдельных цехов. В бизнес-плане - четкие цифры, сколько бюджетных ресурсов нужно, чтобы восстановить объемы хрустального производства, а также ампул и флаконов для фармацевтики. Пока эту продукцию закупают за рубежом, в том числе сосед хрустального - Борисовский завод медицинских препаратов. Запуск линии обеспечил бы его потребности на 100 %. Сегодня перспективы развития предприятия с историей его коллектив и руководство обсудили с главой Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом. Белорусский хрустальный бренд будет сохранен, отмечено на встрече. Это важно и для развития региона, и для сохранения рабочих мест. Тем более что за станками - уникальные специалисты своего дела.

Сегодня борисовское предприятие - болевая точка региона. Район в целом - под пристальным вниманием правительства. В разработке у Кабинета Министров - четкая стратегия будущей работы предприятий и занятости местных жителей.