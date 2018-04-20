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Переговоры по поставкам белорусских продуктов в Россию прошли в Москве
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20 Апреля 2018 19:04

Переговоры по поставкам белорусских продуктов в Россию прошли в Москве

Переговоры по поставкам белорусских продуктов в Россию прошли сегодня в Москве.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, обсуждены балансы взаимных поставок продовольствия, ассортимент продукции. Напомним, Россельхознадзор вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам. Позиция белорусского Минсельхозпрода - стороны должны увязать между собой экономические интересы двух стран в вопросах поставок белорусского продовольствия в Россию.

Следующий этап переговоров пройдет на будущей неделе в Минске. Подробности - в вечернем эфире "Панорамы".

  

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