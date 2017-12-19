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Палата представителей сегодня в первом чтении рассматривает бюджет Беларуси - 2018
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18 Декабря 2017 12:03

Палата представителей сегодня в первом чтении рассматривает бюджет Беларуси - 2018

Палата представителей сегодня в первом чтении рассматривает бюджет Беларуси - 2018. Главный кошелек страны сохраняет социальную направленность. Депутатам предстоит одобрить документ до конца недели. В Овальном зале Дома правительства работает наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение). 

  

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