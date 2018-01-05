Ожидания 2018-го

7 Января 2018 21:12

Каждый год - это небольшой, но очень разнообразный и в чем-то неповторимый пазл. Как сложатся 365 фрагментов мозаики - неизвестно. И все-таки определенные ожидания и надежды на следующие 12 месяцев сформированы. Уже в феврале в Беларуси пройдут выборы в местные Советы депутатов и Олимпиада в Южной Корее. Наша страна готовится весь год принимать гостей - до ста тысяч, причем многие по безвизу. А в 2019-м благодаря Европейским играм их будет еще больше. И открытые границы для путешественников со всего мира совпали с безграничными возможностями для бизнеса и национальной экономики. Алексей Волков внимательно изучил, что же год Собаки нам принесет.

Новый год - это зачастую и новые правила игры. И вот для ЕАЭС они заметно изменились. Таможенный кодекс с 1 января официально вступил в силу. Документ получился весомым - почти 1200 страниц. Зато многим бизнесменам жизнь заметно облегчил. Никаких марафонских забегов по службам и кабинетам - товар регистрируется за 4 часа через одно окно: скорость потоков на таможне ускоряется в шесть раз. Вдобавок, все документы "евразийской пятерки" теперь в электронном формате. Что упрощает и международный транзит грузов через Беларусь.

Олег Борцов, руководитель секретариата министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК: "Когда мы разрабатывали кодекс, мы понимали, что нам надо те конкурентные преимущества, которые есть у Беларуси, развить. А какие у нас преимущества? У нас хорошая компактная страна. У нас хорошо развитая логистическая сеть. У нас хорошие дороги. У нас хорошие высокоинтеллектуальные люди в IT-сфере. Это все позволит Беларуси при определенных условиях нарастить свой потенциал - как страны, которая оказывает услуги в таможенной сфере. Соответственно, пополнит наш бюджет. Позволит нам обойти другие страны ЕАЭС в таможенном администрировании".

Главное слово экономики-2017 "либерализация" в этом году будет подтверждаться делом. Портфель документов по раскрепощению бизнеса дает предпринимателям и зеленый свет, и, по сути, пульт от светофора: минимум требований от чиновников и проверяющих служб, максимум доверия, простора для финансового роста. К тому же, до 2020 года введены налоговые льготы.

Иной смысл приобретает для белорусов и такое слово, как "ферма" - теперь это крупный ангар с компьютерами, которые “майнят” цифровые деньги. Биткоин эксперты называют валютой завтрашнего дня. И стоит одна монета, как полкило золота - 15000 долларов. Беларусь первая в мире признала криптовалюту на законодательном уровне. Да и в целом подписанный в конце декабря декрет о цифровизации экономики заглянул в будущее - финансовый флюгер меняет направление от нефти в сторону IT. Это мировой тренд.

Впрочем, мы в ожидании не только инвесторов, но и гостей. Вокруг Беларуси за 90 дней, да еще и без визы. Такой вояж для иностранцев может стать реальностью уже в этом году. Сейчас туристы приезжают в Синеокую на десять дней. Из некоторых государств - на месяц. Ожидается, что к концу 2018-го белорусские пейзажи заманят около ста тысяч путешественников. В том числе и "космических". Международный конгресс пристыкуется в сентябре. На борту - сотни астронавтов и специалисты из NASA и Роскосмоса.

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси: "Наша страна стала полноправным членом комитета ООН по освоению космического пространства в мирных целях. В стране запущен спутник зондирования Земли и телекоммуникационный спутник. Поэтому для нашей страны престижно провести такой конгресс в Беларуси и еще раз уделить внимание важности космических технологий".

Главная политическая кампания года - выборы в местные Советы депутатов. 18 февраля белорусы отправятся на участки для голосования - формировать 28-й созыв.

А потом сразу же к телевизорам - переживать за нашу сборную на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Беларусь представлена в шести видах спорта. Но главные надежды по традиции связаны с фристайлом и биатлоном.

В июне 2018-го "Динамо" вернется к спортивной жизни. Главный футбольный станет главным национальным олимпийским стадионом страны. Именно здесь пройдет церемония открытия, а после и закрытия II Европейских игр. А чтобы это случилось вовремя, на арене работают свыше тысячи человек. Общая готовность стадиона - 76 %.

Кстати, после реконструкции УЕФА присвоит "Динамо" четыре звезды - мировой класс. Приведут в порядок и остальные площадки - страна активно готовится к Европейским играм. Гостей приедет много - свыше четырех тысяч спортсменов. Болельщиков - в разы больше.