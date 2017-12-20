Основные объемы белорусской автомобильной продукции будут поставляться на российский рынок

20 Декабря 2017 17:00

А для продаж внутри страны разработают специальную программу. Сегодня правительство отвечало на вопросы депутатов, подводя итоги работы экономики. Так, цены на отечественный автомобиль Geely конкурентны на рынке. Об этом заявил вице-премьер.

Владимир Семашко отметил и растущий спрос за рубежом на белорусские электробусы. Большие заказы в Российской Федерации, интерес есть и в странах дальнего зарубежья.