Оршанский льнокомбинат - самое крупное текстильное предприятие Европы

2 Января 2018 21:16

Агентство теленовостей продолжает проект, приуроченный к 65-летию крупнейшего бизнес-союза страны, - Белорусской торгово-промышленной палаты. Для активного продвижения национального экспорта палата объединила более двух тысяч предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, которые сегодня представляют весь спектр белорусского бизнеса. В числе партнеров БелТПП и самое крупное текстильное предприятие Европы - Оршанский льнокомбинат. Глубокая модернизация, внедрение новых разработок ученых и сотрудничество с креативными дизайнерами. Как итог - белорусский лен носят на всех континентах Земли. Из тканей, сотканных на Оршанском льнокомбинате, отшивают коллекции всемирно известные бренды. Причем, это не только рубашки и платья, а еще льняные джинсы, обувь и сумки. Каким увидела предприятие съемочная группа АТН, смотрите прямо сейчас.