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Органическое земледелие развивают в Дзержинском районе
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9 Апреля 2018 15:27

Органическое земледелие развивают в Дзержинском районе

В фермерском хозяйстве по разведению коз, а сегодня их 900 зааненской породы, ставку делают на экопродукцию. Здесь отказались от ГМО и химических удобрений. Плодородие почвы увеличилась, а козье молоко, йогурт и сыр стали более высокого качества. Около 40% экоурожая экспортируют в Россию. Гарантия за трехуровневой сертификацией: земли, животных и продукции.

Сейчас работают над модернизацией переработки. Это увеличит мощность производства до 5 тысяч тонн молока. Расширят и ассортимент экопродукции.  

  

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