Обновленный проект Налогового кодекса находится на финальной стадии доработки

Документ будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Так, каждый предприниматель сможет выбрать, по какой схеме платить налоги. Предусмотрен и ряд других мер.

Элла Селицкая, замминистра по налогам и сборам Беларуси: "Новая редакция Налогового кодекса - это результат совместной работы заинтересованных государственных органов, представителей депутатского корпуса, ведущих наших бизнес-союзов. Кодекс содержит многочисленные предложения по совершенствованию налогового администрирования. Это и новый порядок начисления пеней, и новый порядок предоставления операций по счетам, отсрочки, рассрочки, взыскание задолженностей, обжалование решений".

Обновить систему отчислений в бюджет ранее поручил Президент. Главное требование - сделать кодекс понятным как для бизнеса, так и для граждан. Немало новаций и для физлиц. Белорусы со следующего года смогут обращаться в любую налоговую страны независимо от места регистрации. Также обещают продлить и сроки подачи деклараций.