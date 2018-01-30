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Об экономике и инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Евросоюза говорили в Доме правительства
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30 Января 2018 19:01

Об экономике и инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Евросоюза говорили в Доме правительства

За прошлый год взаимный товарооборот составил 13 миллиардов долларов. При этом наш экспорт вырос на треть, а импорт - на 20 %. По словам Андрея Кобякова, особые надежды на приход в Беларусь европейского инвестиционного банка. Нам важна и поддержка белорусских проектов по энергоэффективности, охране окружающей среды, развитии малого и среднего бизнеса.
  

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