Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу

1 Января 2018 21:07

С сегодняшнего дня в силу вступает новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это цифровое декларирование, упрощенное оформление товаров, отсутствие очередей на границах стран Евразийской пятерки. На разработку документа понадобилось 4 года. Участвовали экономисты, финансисты, таможенные службы, представители бизнеса. Какие возможности открывает новый ТК? И почему его уже называют революционным? Из Москвы - Дарья Белоусова-Петровская.

4 года работы и более тысячи страниц полезной информации. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС собрал лучшие практики со всего мира. Разработчики, а инициатором выступила белорусская сторона, специально ездили в страны Евросоюза, Китай, Сингапур, Южную Корею, где изучали их систему таможенного оформления.

Олег Борцов, руководитель секретариата министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК: "Когда мы разрабатывали кодекс, мы понимали, что нам надо те конкурентные преимущества, которые есть у Беларуси, их надо развить. А какие у нас преимущества? У нас хорошая компактная страна. У нас хорошо развитая логистическая сеть. У нас хорошие дороги. У нас хорошие, высокоинтеллектуальные люди в IT-сфере. Это все позволит Беларуси, при определенных условиях, нарастить свой потенциал, как страны, которая оказывает услуги в таможенной сфере. Соответственно, пополнит наш бюджет. Позволит нам обойти другие страны ЕАЭС в таможенном администрировании".

Основные преимущества нового Таможенного кодекса - единые правила для всех стран "пятерки". Предполагается, что все пункты таможенного администрирования на территории Евразийского союза будут одинаковыми. Еще один плюс нового документа - переход на современные информационные технологии. А это значит, что можно забыть про бесконечные бумажные декларации, стояние в очередях и прямое общение с сотрудником таможни. То, на что раньше уходили сутки потраченного времени, компьютер сделает за пару часов.

Тигран Саркисян, председатель коллегии ЕЭК: "Очевидно, это более прогрессивный документ, потому что в нем содержится очень много элементов, которые будут способствовать и цифровой трансформации. Создается возможность для дистанционного обслуживания клиентов, электронные счет-фактуры будут внедряться, электронные технологии будут приветствоваться, будем минимизировать роль таможенных служб, и все это направлено на то, чтобы среда для бизнеса была более комфортной".

Насколько бизнесу будет комфортно с новым Таможенным кодексом - наглядно показывает специально выпущенный мультфильм. Главный герой - рядовой импортер, который ввозит товар на территорию ЕАЭС из-за рубежа. 2 минуты просмотра доступно объяснят все преимущества нового кодекса.

Среди возможных нововведений - и создание магазинов беспошлинной торговли, так называемые дьюти-фри, на въезде в страны Евразийского союза, в том числе и Беларусь. Кроме того, будут пересмотрены лимиты на международные почтовые отправления.

Владимир Орловский, первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси: "В новом кодексе устранены существующие в настоящее время в таможенном законодательстве Таможенного союза коллизии и пробелы. Важно отметить, что с самого начала работы над кодексом активное участие принимали представители бизнес-сообщества всех стран ЕАЭС. Это документ прямого действия, в основу которого легли современные стандарты".

Также планируют упростить правила таможенного регулирования для свободных экономических зон. Для этого будут созданы СЭС с особым правовым статусом - "территориальные". Зоны с максимальным упрощением. В Беларуси таких будет 2, в России 3, в остальных странах Союза по одной.

По словам разработчиков, самое главное, что дает новый Таможенный кодекс и такого никогда не было - мы увидим конкуренцию между таможенными администрациями стран ЕАЭС. Возможности у всех равные, и кто из государств "евразийской пятерки" быстрее ими воспользуется, тот и будет более конкурентноспособным на этом рынке.